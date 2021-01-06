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06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Yürümeden kaykay öğrendi

Avustralya’da 15 aylık Polly Anna Gray’in kaykay yaparken videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Yürümeden kaykay öğrendi

Kızına kaykay yapmayı öğreten baba Wayde Grey’in Polly adına açtığı TikTok hesabının 618 bin takipçisi var ve bazı paylaşımları 7 milyon kişi tarafından beğeniliyor. Kızının kaykay yapmayı sevdiğini ve harika bir denge yeteneğinin olduğunu belirten Wayde Grey, sosyal medayda bu kadar yankı uyandıracaklarını beklemediklerini söyledi.

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