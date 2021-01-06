Yürümeden kaykay öğrendi

Kızına kaykay yapmayı öğreten baba Wayde Grey’in Polly adına açtığı TikTok hesabının 618 bin takipçisi var ve bazı paylaşımları 7 milyon kişi tarafından beğeniliyor. Kızının kaykay yapmayı sevdiğini ve harika bir denge yeteneğinin olduğunu belirten Wayde Grey, sosyal medayda bu kadar yankı uyandıracaklarını beklemediklerini söyledi.