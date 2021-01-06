06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Yürümeden kaykay öğrendi
Avustralya’da 15 aylık Polly Anna Gray’in kaykay yaparken videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.
Kızına kaykay yapmayı öğreten baba Wayde Grey’in Polly adına açtığı TikTok hesabının 618 bin takipçisi var ve bazı paylaşımları 7 milyon kişi tarafından beğeniliyor. Kızının kaykay yapmayı sevdiğini ve harika bir denge yeteneğinin olduğunu belirten Wayde Grey, sosyal medayda bu kadar yankı uyandıracaklarını beklemediklerini söyledi.