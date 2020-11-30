Yüzde 70 oranında Putin’e benziyormuş

Rus medyası, bir uzmanın bilimsel tespitiyle 17 yaşındaki Yelizaveta’nın fotoğraflarında Putin’e çok benzediğini aktardı. Uzman Hassan Ugail, yüz tanıma yazılımına göre, Putin ile Yelizaveta’nın yüzde 70.44 oranında benzerlik gösterdiğini söyledi. Öte yandan genç kızın gizli sosyal medya hesabında “Seni en çok ne kızdırır?” sorusuna “Yalan” cevabını vermesi dikkati çekti. Putin’in sözcüsü ise Rus liderin gizli bir kızı olduğu iddiasını yalanladı.