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30.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yüzde 70 oranında Putin’e benziyormuş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski temizlik çalışanı Svetlana Krivonogikh ile ilişkisinden Yelizaveta Vladimirovna adlı bir kızının olduğu iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yüzde 70 oranında Putin’e benziyormuş

Rus medyası, bir uzmanın bilimsel tespitiyle 17 yaşındaki Yelizaveta’nın fotoğraflarında Putin’e çok benzediğini aktardı. Uzman Hassan Ugail, yüz tanıma yazılımına göre, Putin ile Yelizaveta’nın yüzde 70.44 oranında benzerlik gösterdiğini söyledi. Öte yandan genç kızın gizli sosyal medya hesabında “Seni en çok ne kızdırır?” sorusuna “Yalan” cevabını vermesi dikkati çekti. Putin’in sözcüsü ise Rus liderin gizli bir kızı olduğu iddiasını yalanladı.

Yüzde 70 oranında Putin’e benziyormuş

 

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
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