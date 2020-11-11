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11.11.2020 - 16:51 |

Yüzde 92 koruyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V korona virüs aşısının sonuçları açıklandı. Aşının uygulandığı 10 bin kişi üzerinde yapılan analizlere değinilerek Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.

Yüzde 92 koruyor! Dikkat çeken Türkiye detayı

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk klinik sonuçlarından bahsedilirken testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği ilaç seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Corona virüs aşısının geliştirilmesi için Türkiye ile istişarelerin sürdüğü belirtilerek, "Türkiye Sağlık Bakanı yerel yasaların gerektirdiği gibi toksikoloji araştırmalarının tamamlanması ardından Sputnik V aşısının Türk ilaç üretim tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti” denildi.

Kimliği tespit edildi! Valilik binasında panik anlarıZonguldak'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Fahriye D.’nin, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. Fahriye D., sağlık ekiplerince yurda götürüldü.
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