ABD merkezli “Washington Post” gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) diğer ülkelerde istihbarat faaliyetleri yürütmek adına, tüm dünyada yaygın biçimde kullanılan bir kodlama firmasını gizlice satın aldığını ve uzun yıllar boyunca kullandığını gösteren bir raporu ortaya çıkardı. “Crypto AG” isimli İsviçre merkezli şifreleme firması, kurulduğu 1952 yılından beri dünyanın çok sayıda ülkesine şifreli mesaj gönderebilmeleri adına teçhizat satıyor. 120’den fazla ülkeye satış yapan firma, bu sayede milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Firmanın müşterileri arasında İran gibi ABD’nin “düşmanları” olarak değerlendirilebilecek ülkelerin dışında “müttefikleri” de yer alıyor.



Raporda yazıyor



Washington Post’un, Alman ZDF ile birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda ortaya çıkarılan CIA raporunda, firmanın gizlice CIA tarafından satın alındığı, teşkilatın da bu sayede firmanın ekipmanlarını ve sistemlerini kullanarak birçok ülkenin gizli şifreli haberleşmelerini takip ettiği öne sürülüyor.

Söz konusu haberde, özellikle 70’li yıllardan itibaren CIA’in “Crypto AG” içinde tamamen hakimiyet sağladığı, Federal Almanya istihbaratı (BND) ile birlikte, firmanın satış yaptığı tüm ülkelerdeki yazışmaların takip edildiği ifade ediliyor. Ortay çıkarılan CIA raporunda, operasyon “yüzyılın istihbarat darbesi” olarak anılıyor ve şifreleme ürünlerini satın alan çok sayıda ülkenin bu şekilde, gizli yazışmalarını okumaları için ABD ve Federal Almanya’ya para ödediği ifade ediliyor.



Çin ve Rusya almamış



CIA’in bu sayede 70’li yıllardan 2000’li yıllara kadar dünyada meydana gelen çok sayıda önemli gelişmeden önceden haberdar olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte programın da sınırlarının olduğu, ABD’nin en büyük rakipleri olan Rusya ve Çin’in programı satın almamaları nedeniyle CIA’in bu ülkelerde zorluk yaşadığına dikkat çekiliyor.



Öte yandan bu ülkelerle işbirliği olan birçok ülkenin Crypto AG’nin sistemlerini kullanması, CIA’in işini kolaylaştırmış ve istihbarat, bu ülkeler üzerinden elde edilmiş. Haberde, Alman istihbaratı BND’nin riskin büyüklüğü nedeniyle 90’lı yıllarda operasyondan çekildiği bilgisine yer veriliyor. CIA’in bu aşamadan sonra Almanların firmadaki hisselerini de satın alarak operasyona tek başına devam ettiği iddialar arasında.

Son dönemde isim değiştirerek “CyOne” adını alan firmanın, artık herhangi bir istihbarat örgütüyle bağlantısı bulunmadığı öne sürülmekte. Bununla birlikte haber, son yıllarda gündemde olan istihbarat skandallarının ne kadar eskilere dayandığı konusunda dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle Çin merkezli Huawei ve Rusya merkezli Kaspersky benzer iddialarla gündeme taşınmıştı.