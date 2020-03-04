Zarif'ten koronavirüsle ilgili telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Zarif, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Norveç Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kovid-19 salgını ve İran'ın aldığı tedbirleri değerlendirdi.

Zarif, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile ayrıca Afganistan'daki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.