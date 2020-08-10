Zengin ülkelerde 2021’de bitecek

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında hem vaka sayısı hem can kaybı artıyor. ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika en çok vaka görülen ülke arasında yer alıyor. Virüs nedeniyle can kaybının en yüksek olduğu ülkeler de sırasıyla ABD, Brezilya, Meksika, Birleşik Krallık ve Hindistan. Yeni tip koronavirüse karşı ne bir aşı ne de salgını durduracak bir tedavi bulundu.

Küresel salgının ne zaman biteceğine ilişkin bilimsel öngörü de yok. Ancak dünyanın en zenginlerinden biri olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, küresel pandeminin (salgın) ne zaman sona ereceğine ilişkin tarih verdi.

Zengin fakir ayrımı

Bill Gates, küresel salgının zengin ve fakir ülkeler için aynı anda sona ermesinin mümkün olmadığını iddia etti. Wired dergisine konuşan Gates, “Kovid-19 ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar aslında oldukça etkileyici. Öyle hissediyorum ki, zengin ülkelerde pandemi 2021’in sonuna kadar bitecek, dünyanın geri kalanında ise salgının sona ermesi 2022’in son aylarında gerçekleşecek” dedi.

Bill&Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yeni tip koronavirüse karşı araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile salgının tüm ülkelerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.

64 yaşındaki Gates, “Aşı ve tedavi çalışmaları oldukça iyi, bu inovasyon nedeniyle karamsar olamanıza gerek yok. Doğal bağışıklık oluşana kadar 5 yıl boyunca bu hastalık ara ara ortaya çıkacak. Fakat, hem hayvan deneylerinden hem de 1. klinik testlerinden alınan veriler hastalığın aşı ile önlenebileceğini gösteriyor” değerlendirmesi yaptı.

Dört gün süren hıçkırığa dikkat

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan bir araştırmaya göre uzun süren hıçkırık Kovid-19 belirtisi olabilir. Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine’da yayınlanan akademik makalede, Chicago’da 62 yaşındaki bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği belirtilerek “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Koronavirüs testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı” ifadelerine yer verildi. Yaşananları dergiye aktaran Chicago’daki Cook County Hastanesi’ndeki doktorlar, “Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerek. Doktorlar, Kovid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor” dedi.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İngiltere’de halk plajlara akın etti. Kovid-19 salgınında 310 bine yakın vaka, 46 bin 500’ü aşkın can kaybının görüldüğü ülkedeki plajlarda da sosyal mesafe unutuldu.

GİDENLERİN ARDINDAN...

Dünyada ABD’den sonra salgından en çok etkilenen Brezilya’da ölen hasta sayısı 100 bini geçti. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 1905 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 100 bin 543’e ç ıktı, vaka sayısı da 49 bin 970 artarak 3 milyon 12 bin 412’ye yükseldi. 211 milyonu aşan nüfusuyla Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak gösterilen Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrindeki ünlü Copacabana Plajı’nda, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden 100 bini aşkın kişi anısına gökyüzüne kırmızı balon bırakıldı.