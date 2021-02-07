MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Zenginlerin gözü bu göktaşında
ABONE OL
07.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Zenginlerin gözü bu göktaşında

Şimdiye kadar bulunan en muhteşem 70 göktaşı, gelecek hafta İngiltere merkezli müzayede evi Christie’s tarafından internette düzenlenecek açık artırmayla satılacak.

Zenginlerin gözü bu göktaşında

Koleksiyonda aydan düştüğü kanıtlanan ve 180 bin ila 250 bin sterlin arasında satılması beklenen bir meteorun dışında, Mars’tan geldiği tespit edilen göktaşları da yer alıyor. Müzayedede ünlü koleksiyonerlerin çekişmesi beklenirken Christie’s yetkilisi James Hyslop, son derece nadir görüldükleri için binlerce yıllık meteorların popüler olduğunu söyledi.

Kimler peşinde?

Birçok ünlü sanatçı ve iş insanının milyonlarca dolarlık göktaşı koleksiyonlarına sahip olduğu biliniyor. Ay’da altın madeni bulmaya çalışan Hintli multimilyoner Naveen Jain’in 5 milyon dolarlık göktaşı koleksiyonu var. İş insanı Elon Musk, film yönetmeni Steven Spielberg, oyuncu
Nicolas Cage, illüzyonist Uri Geller ve çellist Yo-Yo Ma’nın da meteor koleksiyonu bulunuyor.

Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bloomberg normalleşme için tarih verdi! Türkiye...

Son dakika... Bloomberg normalleşme için tarih verdi! Türkiye...

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

Hayalet kentler

Hayalet kentler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet