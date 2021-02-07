Zenginlerin gözü bu göktaşında

Koleksiyonda aydan düştüğü kanıtlanan ve 180 bin ila 250 bin sterlin arasında satılması beklenen bir meteorun dışında, Mars’tan geldiği tespit edilen göktaşları da yer alıyor. Müzayedede ünlü koleksiyonerlerin çekişmesi beklenirken Christie’s yetkilisi James Hyslop, son derece nadir görüldükleri için binlerce yıllık meteorların popüler olduğunu söyledi.



Kimler peşinde?



Birçok ünlü sanatçı ve iş insanının milyonlarca dolarlık göktaşı koleksiyonlarına sahip olduğu biliniyor. Ay’da altın madeni bulmaya çalışan Hintli multimilyoner Naveen Jain’in 5 milyon dolarlık göktaşı koleksiyonu var. İş insanı Elon Musk, film yönetmeni Steven Spielberg, oyuncu

Nicolas Cage, illüzyonist Uri Geller ve çellist Yo-Yo Ma’nın da meteor koleksiyonu bulunuyor.