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11.02.2021 - 20:58 | | AA

Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında 800 bin doz aşı satın alacak

Afrika ülkelerinden Zimbabve'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı bildirildi.

Zimbabve, Kovid-19'la mücadele kapsamında 800 bin doz aşı satın alacak

 

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den başlangıçta 200 bin ve daha sonra 600 bin doz olmak üzere 800 bin doz aşı sipariş ettiklerini söyledi. 

Aşıların Zimbabve'ye martın ilk haftası ulaşmasını beklediklerini dile getiren Mutsvangwa, nüfusun yüzde 60'ını aşılayabilmek için 100 milyon dolar ayırdıklarını sözlerine ekledi.

Ülkede şimdiye kadar 34 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 1364 kişi hayatını kaybetti.

Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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