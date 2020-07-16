Zirve öncesi sürpriz nikâh

Frederiksen ile uzatmalı nişanlısı film yönetmeni Bo Tengberg’in nikâhı, Mön kasabasında bulunan tarihi Magleby Kirke Kilisesi’nde gözlerden uzak ve kamuoyundan habersiz bir şekilde kıyıldı. Frederiksen, evlendiğini, sosyal medya hesabı Facebook’tan duyurdu. Bu haber üzerine onbinlerce Danimarkalı, Frederiksen’e tebrik mesajı yolladı. Nikah, normalde 18 Temmuz cumartesi günü gerçekleşecekti. Ancak aynı gün, Brüksel’de yapılacak olan AB Zirvesi’ne katılması gerektiğinden, yine sosyal medya üzerinden “Ülkenin çıkarları evlilikten önce gelir” yazıp, düğün tarihini ertelediğini duyurmuştu.



