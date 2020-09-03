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    03.09.2020 - 00:00 |

    +1 mutluluk

    İzmir’de özel bir merkezde, 5 yaş altı çocukların kas gelişimine katkı sağlamak üzere kurulan havuzlar, down sendromlu çocukların mutluluk alanı oldu.

    +1 mutluluk

    3 yıl önce hem down ve hem de turner sendromuyla dünyaya gelen Defne Ciğeroğlu ile ailesinin öyküsü, aynı durumdaki çocuklar için umut oldu. Defne’nin annesi Asiye Ciğeroğlu, kızının sırt ve kol kaslarındaki güçsüzlüğe şifa olabilecek çözümler aradıklarını, havuz eğitiminin de bunlardan biri olduğunu söyledi, “Kızım havuzda daha rahat ediyor” dedi. 

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