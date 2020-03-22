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    22.03.2020 - 00:04 | | EMRE SARIGEDİK

    #EvdeKal, bu bahar evde güzel

    Küresel ölçekli bir pandemi haline gelerek; günlük yaşamı, ticareti, sanat ve spor etkinliklerini engelleyen, hatta ne yazık ki binlerce cana mal olan koronavirüs ya da diğer adıyla covid-19, hiç şüphesiz ki hayatın her alanını olduğu gibi tenisi de vurdu.

    #EvdeKal, bu bahar evde güzel
    EMRE SARIGEDİK

    Örneğin, Küçük Kulüp olarak gelişmelere hızla reaksiyon vererek İzmir’de belki de kapılarını kapatan ilk kulüp olduk. Kort ve sosyal tesislerimizi ilaçlattık.

    Sağlık Bakanlığı’nın insanüstü gayretiyle Türkiye’de yayılması engellenmeye çalışılan virüse karşı, Türkiye Tenis Federasyonu da birtakım ciddi önlemler almış durumda. Örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kararıyla geçtiğimiz hafta 13 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar TTF’nin tüm müsabakaları ve kursları, ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. Ülke çapındaki hakemlik kurslarından tutun da, 25 bin lira ödüllü turnuvalara kadar gerçekleşen ertelemelerin içinde ilimiz İzmir de bulunuyor.

    #EvdeKal, bu bahar evde güzel

    İzmir’de yaşanan ertelemelerin kronolojik sıralamasında ilk 19-23 Nisan tarihleri arasında oynanacak Turgut Ayker Hafta Sonu Senyör Tenis Turnuvası geliyor. Bu turnuvayı, 6-9 Nisan tarihleri arasında oynanacak 12 yaş hafta içi turnuvası takip ederken, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan 25 bin lira ödüllü Kategori-2 Senyör Turnuvası da ertelemeden nasibini alanlar arasında.

    İzmir dışında ülke çapındaki iptallerdeyse listenin başında geçmişte Federer’in de yer aldığı İstanbul Açık bulunuyor. 20-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu organizasyon da, iptal edildi. Elbette bu iptaller sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan tüm turnuvalar da 7 Haziran’a kadar durduruldu.

    Görüyorsunuz ya; sanat iptal, spor iptal, kısacası hayat iptal... Diliyorum ki bu zor süreci el birliğiyle ve en önemlisi de gerekmiyorsa dışarı çıkmadan evlerimizde kalarak atlatmayı başarabiliriz. Dünya bir sağlık kriziyle karşı karşıyayken, başka bir şeyi düşünmek de mümkün değil. Yine de bu süreci evlerinde geçiren tenis ve spor sevdalılarına önerim; evde de olsanız çeşitli egzersizlerle vücudunuzu diri tutmayı unutmayın. Virüs sonrasında yeniden buluşacağız...

     

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