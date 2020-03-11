1.3 milyar liralık dışsatım

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2019’da 1.3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 89’unu gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi. Birlik Başkanı Sertbaş, 2020’deki teşvik projelerini anlattı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) düzenlenen, “Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları” ödül töreninde 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 81 firma Platin, Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde ödül aldı. 2019’da hazır giyim ve tekstil ihracatının 25.6 milyar dolara ulaştığını, istihdam sayısının da 1 milyonu aştığını söyleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Bölgemizin 2019 yılı konfeksiyon ihracatı 1.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında dış pazarlarda aktif olmayı sürdüreceğiz” dedi. Gençlere yönelik istihdam projelerine de değinen Sertbaş, şöyle devam etti:

Bize yönelecek

“Bir başka projemizin ise meslek liselerine yönelik olacak. Bu yıl TECH-TILITY Temasıyla Nisan ayında 15. kez düzenlenecek EİB Moda Tasarım Yarışması’nın hazırlıkları sürüyor. Koronavirüs’ün tüm dünyada ticareti de etkilediğini sözlerine ekleyen Sertbaş, “Çin’de kaybedilen siparişlerin yüzde 1-2’sinin Türkiye’ye kaymasını bekliyoruz. Gelen talepleri karşılayabilecek güçteyiz” diye konuştu.