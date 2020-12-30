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    HaberlerEge Haberleri 1.5 milyon lira çiçek tasarrufu
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    30.12.2020 - 00:03 |

    1.5 milyon lira çiçek tasarrufu

    Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, yılda ürettiği 500 bin adet mevsimlik çiçek ile hem Marmaris’i güzelleştiriyor hem de bir senede 1 buçuk milyon lira tasarruf sağlıyor.

    1.5 milyon lira çiçek tasarrufu

    İlçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının büyük çoğunluğu bu seralardan karşılanıyor. Üstelik bu çalışma sadece 3 kadın ve 2 erkekten oluşan 5 personelle yürütülüyor. Başkan Mehmet Oktay, “Kullandığımız çiçekleri, ağaçları, fidanları dışarıdan aldığımızda yıllık çok büyük rakamlar ödememiz gerekiyor. Ama biz kendi üretimimizle yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira tasarruf ediyoruz. Buraya harcayacağımız parayı belediyenin farklı çalışmalarında kullanarak vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz” dedi.

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