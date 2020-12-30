1.5 milyon lira çiçek tasarrufu

İlçe sınırları dahilinde bulunan tüm park, yeşil alan ve orta refüjlerin ihtiyacı olan çiçek ve ağaç fidanlarının büyük çoğunluğu bu seralardan karşılanıyor. Üstelik bu çalışma sadece 3 kadın ve 2 erkekten oluşan 5 personelle yürütülüyor. Başkan Mehmet Oktay, “Kullandığımız çiçekleri, ağaçları, fidanları dışarıdan aldığımızda yıllık çok büyük rakamlar ödememiz gerekiyor. Ama biz kendi üretimimizle yılda yaklaşık 1 buçuk milyon lira tasarruf ediyoruz. Buraya harcayacağımız parayı belediyenin farklı çalışmalarında kullanarak vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz” dedi.