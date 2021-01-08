1 dakika oynamadılar!

1. Lig’de devre arasına 32 puanla 3. sırada giren Altay’da, sezon başında transfer edilen 3 futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Ankaraspor’dan alınan Sırp önlibero Jovan Blagojevic, Beşiktaş’tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ve Menemenspor’dan kadroya dahil edilen stoper Kuban Altunbudak, ligde ve kupada hiç görev alamadı. Boluspor’dan gelen kaleci Ozan Evrim Özenç sadece kupada 1 maçta oynadı.