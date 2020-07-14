14.07.2020 - 07:00 |
1 Eylül’e kadar başvurabilirsiniz
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan gençlerin gözünden karantina ve pandemi, yarışmaya konu oldu.
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan gençlerin gözünden karantina ve pandemi, yarışmaya konu oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörlüğü “Sosyal İnzivada” fotoğraf yarışması düzenledi. Başvuruların 1 Eylül’de son bulacağını söyleyen Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamın deneyimlendiğine dikkat çekti.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.