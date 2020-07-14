1 Eylül’e kadar başvurabilirsiniz

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan gençlerin gözünden karantina ve pandemi, yarışmaya konu oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörlüğü “Sosyal İnzivada” fotoğraf yarışması düzenledi. Başvuruların 1 Eylül’de son bulacağını söyleyen Sanat Koordinatörü Sinemis Eser Akaoğlu, daha önce hayal bile edilemeyen bir yaşamın deneyimlendiğine dikkat çekti.