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    HaberlerEge Haberleri 1 hektar küle döndü
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    02.10.2020 - 07:00 |

    1 hektar küle döndü

    DENİZLİ Pamukkale’de akli dengesi yerinde olmayan Çetin S’nin çıkardığı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

    1 hektar küle döndü

    DENİZLİ Pamukkale’de akli dengesi yerinde olmayan Çetin S’nin çıkardığı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. 1 helikopter, 3 arasöz ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. 1 hektarlık alan zarar gördü. Polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunan Çetin S’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çetin S’nin, Aydın’dan yürüyerek 3 günde Denizli’ye geldiğini, yol kenarında çakmakla yangını çıkarttığını söylediği öğrenildi.

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