02.10.2020 - 07:00 |
1 hektar küle döndü
DENİZLİ Pamukkale’de akli dengesi yerinde olmayan Çetin S’nin çıkardığı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
DENİZLİ Pamukkale’de akli dengesi yerinde olmayan Çetin S’nin çıkardığı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. 1 helikopter, 3 arasöz ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. 1 hektarlık alan zarar gördü. Polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunan Çetin S’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çetin S’nin, Aydın’dan yürüyerek 3 günde Denizli’ye geldiğini, yol kenarında çakmakla yangını çıkarttığını söylediği öğrenildi.