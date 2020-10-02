1 hektar küle döndü

DENİZLİ Pamukkale’de akli dengesi yerinde olmayan Çetin S’nin çıkardığı orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. 1 helikopter, 3 arasöz ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, 1.5 saatte kontrol altına alındı. 1 hektarlık alan zarar gördü. Polis ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen ve akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunan Çetin S’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çetin S’nin, Aydın’dan yürüyerek 3 günde Denizli’ye geldiğini, yol kenarında çakmakla yangını çıkarttığını söylediği öğrenildi.