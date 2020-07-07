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    HaberlerEge Haberleri ‘1. Lig’e direkt alınmayı bekliyoruz’
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    07.07.2020 - 07:00 |

    ‘1. Lig’e direkt alınmayı bekliyoruz’

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon koronavirüs salgınıyla 19 Mart’ta durdurulmadan önce 63 puanla ikinci sırada yer alarak Play Off’u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu tarafından 1. Lig’e alınmayı bekliyor.

    ‘1. Lig’e direkt alınmayı bekliyoruz’

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon koronavirüs salgınıyla 19 Mart’ta durdurulmadan önce 63 puanla ikinci sırada yer alarak Play Off’u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu tarafından 1. Lig’e alınmayı bekliyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, “Biz direkt 1. Lig’e alınacağımız konusunda çok umutluyuz. Heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Lig durmadan önce şampiyonluk şansımız vardı ve Play Off oynansa da en iddialı takım olacaktık. Türk futbolunun en kurumsal yapılarından birine sahip olan Manisa FK’nın yeri üst ligler” dedi.

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