‘1 milyar doları aştık’

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçtiğini bildirdi.

Üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye gönderdiklerini belirten Celep, “Ege Bölgesi’nin simge ürünleri çekirdeksiz kuru üzümde 248 bin 309 tonluk ihracat karşılığı ülkemiz 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde etti. 30 Eylül’de sezonu sona eren kuru incirin ihracatı da 69 bin 791 ton karşılığında 241 milyon 865 bin dolara ulaştı” dedi.l AA