‘1 milyon 600 bin saatli bomba var’

Beyindeki atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşan, kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olması anlamına gelen beyin anevrizması nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi patlamaya hazır bomba gibi dolaşıyor. Beyninde anevrizma olan kişilerden yılda 7 bininin beyin kanaması geçirdiğini, ilk 24 saatte ölüm riskinin yüzde 70’lere vardığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hibrit cerrahi ile beyin kanaması tedavisinde önemli bir avantaj yakalandığını ifade etti.

Birçok etken atardamar duvarında zayıflamaya yol açarak anevrizma gelişmesine neden olabiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülen beyinde anevrizma oluşması riski, sigara ve alkol kullanımına, ileri yaş, damar sertliği, kafa travması, boyun tümörü gibi etkenlere bağlı olarak artıyor.



‘2 tür tedavi var’



Beyin anevrizması eğer patlamamışsa yani henüz kanama meydana gelmediyse, göz kapağında düşüklük, görme bozukluğu, yüz felci gibi belirtiler gösterdiğini, ancak anevrizma patladıysa kritik saatlerin başladığını belirten Medicana International İzmir Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Kişi genellikle o zamana kadar hiç yaşamadığı şiddetle bir baş ağrısı hisseder” dedi.



Beyin anevrizmalarının uygulanan iki tedavisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, ilk tedavinin kasıktan girilerek beyin içindeki damarın kapatılması anlamına gelen endovasküler tedavi, ikincisinin de açık cerrahi olduğunu söyledi.