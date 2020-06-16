1 milyon liralık hap operasyonla ele geçti

Balıkesir polisi Edremit ilçesinden kent merkezine binlerce uyuşturucu hap getiren kişiyi operasyonla yakaladı. Şüpheli G.Ö.’nün kullandığı araçta piyasa değeri 1 milyon lira olan 48 bin 888 adet 150 miligramlık reçete ile satılan hap ele geçirildi. G.Ö. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklandı.