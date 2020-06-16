16.06.2020 - 07:00 | | MAHMUT ACARÖZ
1 milyon liralık hap operasyonla ele geçti
Balıkesir polisi Edremit ilçesinden kent merkezine binlerce uyuşturucu hap getiren kişiyi operasyonla yakaladı.
Balıkesir polisi Edremit ilçesinden kent merkezine binlerce uyuşturucu hap getiren kişiyi operasyonla yakaladı. Şüpheli G.Ö.’nün kullandığı araçta piyasa değeri 1 milyon lira olan 48 bin 888 adet 150 miligramlık reçete ile satılan hap ele geçirildi. G.Ö. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklandı.