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    HaberlerEge Haberleri 1 milyon liralık hap operasyonla ele geçti
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    16.06.2020 - 07:00 | | MAHMUT ACARÖZ

    1 milyon liralık hap operasyonla ele geçti

    Balıkesir polisi Edremit ilçesinden kent merkezine binlerce uyuşturucu hap getiren kişiyi operasyonla yakaladı.

    1 milyon liralık hap operasyonla ele geçti

    Balıkesir polisi Edremit ilçesinden kent merkezine binlerce uyuşturucu hap getiren kişiyi operasyonla yakaladı. Şüpheli G.Ö.’nün kullandığı araçta piyasa değeri 1 milyon lira olan 48 bin 888 adet 150 miligramlık reçete ile satılan hap ele geçirildi. G.Ö. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklandı. 

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