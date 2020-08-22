BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 1 milyona yakın kişi Ege’den gidip geldi
    ABONE OL
    22.08.2020 - 00:04 |

    1 milyona yakın kişi Ege’den gidip geldi

    Türkiye’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte gözde turizm destinasyonlarına yakın havalimanlarında hareketlilik yaşanıyor.

    1 milyona yakın kişi Ege’den gidip geldi

    İzmir ve Muğla’ya haziran ve temmuz aylarında toplam 916 bin 194 yolcu seyahat etti. Adnan Menderes Havalimanı’nda, iki aylık dönemde iç hatta 611 bin 760, dış hatta 160 bin 629, Milas-Bodrum Havalimanı’nda da iki aylık dönemde toplam 243 bin 805 yolcu geliş-gidiş yaptı. Yolcuların 206 bin 190’ı iç, 37 bin 615’i dış hat noktalarına seyahat etti. l Aa

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Sıradaki Haber