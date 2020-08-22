1 milyona yakın kişi Ege’den gidip geldi

İzmir ve Muğla’ya haziran ve temmuz aylarında toplam 916 bin 194 yolcu seyahat etti. Adnan Menderes Havalimanı’nda, iki aylık dönemde iç hatta 611 bin 760, dış hatta 160 bin 629, Milas-Bodrum Havalimanı’nda da iki aylık dönemde toplam 243 bin 805 yolcu geliş-gidiş yaptı. Yolcuların 206 bin 190’ı iç, 37 bin 615’i dış hat noktalarına seyahat etti. l Aa