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    12.02.2021 - 07:00 |

    ‘1 saat egzersiz sorunları çözer’

    Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstünün, eklem sertliği, kemik kırılmaları, kilo alımı ve kas kaybı şikayetleri arttı.

    ‘1 saat egzersiz sorunları çözer’

    Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstünün, eklem sertliği, kemik kırılmaları, kilo alımı ve kas kaybı şikayetleri arttı. Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, “Hareketsiz kalan kaslar bir süre sonra erimeye başlar” dedi. Kişilerin hareketsiz kalınca kilo almaya başladıklarının da altını çizen Prof. Dr. Akseki, “Örneğin kişinin dizinde bir yıpranma var. Hareketsiz kalınca bu ağrı artar, ancak hareketsizlikten kişi kilo da almaya başlar. Kilo artınca dize daha çok yük biner ve diz daha çok ağrımaya başlar. Daha çok ağrı da kişinin hareketlerini daha çok kısıtlamaya başlar” diye konuştu. Yaşlılarda görülen tüm bu sorunların tek çözümünün hareket olduğuna vurgulayan Akseki, “Eve spor salonu getiremeyiz belki ama hareketi getirebiliriz. Evde günde yapılacak 1 saatlik basit egzersizler bu sorunları çok büyük bir yüzdeyle ortadan kaldırır” ifadesini kullandı.

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