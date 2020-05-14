10 bin dolar değil, 700 lira

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, fiyatı 7 ile 10 bin dolar arasında olan solunum cihazlarının taşınabilir olanlarını 700 lira maliyetle ürettiklerini açıkladı. Çiğli’de üretimi yapılan solunum cihazlarına hava üfleyen ventilatörün bileşenlerinden biri olan mini blower’ı da tanıtan Gümrükçü, “Diş hekimlerimiz için de çalışmalarımız var” dedi. Online toplantıya bağlanan imalat mühendisi Mustafa Büyükkayın, yerli taşınabilir solunum cihazını tanıttı. Yüksek mimar Bilge Göktoğan ile makine mühendisi Efe Göktoğan kardeşler de üretimini yaptıkları üfleyici hakkında bilgi verdi.



‘Adı, İmece olsun’



Yerli cihazların Türkiye’de üretilmesi için altyapının olduğuna dikkat çeken Başkan Gümrükçü, “İmece kültürünü geliştirdik. Sağlıkçılarla, esnafla, vatandaşlarla bir dayanışma içine girdik. İtalya’daki sıkıntıların Türkiye’de yaşanmaması için solunum cihazının Türkiye’de de geliştirilmesi önemliydi. Arkadaşlarımız, 2 ayrı koldan çaba gösterdi. Bizler de destek olduk. Üretimindeki birliktelikten dolayı cihaza imece adı yakışır” diye konuştu.



Efe Göktoğan, “Şu anda kullanılan solunum cihazları sabit ama taşınabilir cihaza da ihtiyacımız çok fazla. Ama bizim ki sabit değil ortam havasını alıp basınçlandırarak hastaya veriyor ve taşınabilir” dedi. Bilge Gökdoğan da Atatürk Organize’nin en eski fabrikalarından biri olduklarını ve blower (havayı basınçlandıran ve hastaya ileten hava pompası) denilen ürünleri ürettiklerini belirtti.



Maliyeti 7 ile 10 bin arasında değişen, taşınabilir solunum cihazını çok uygun koşullarda ürettiklerini belirten Mustafa Büyükkayın da, “Bu ventilatör cihazı daha uygun maliyetli ve çok daha hızlı üretilmesi ile öne çıkıyor. Profesyonelleri 7 ile 10 bin dolarken biz bunu 700 lira civarına mal ettik. Montajı da yarım saat ile bir saat arasında yapılabilecek. Çalışmalarımızı doktor, anestezi uzmanı, arkadaşlarla yürüttük. Şu anda yaptığımız cihazda basıncı ve zamanı ayarlayabiliyoruz. Bu savaş zamanı, hızlı müdahalede yeterli koşulları sağlıyor. Hızlı bir şekilde üretiliyor hem uygun maliyetli hem de hızlı üretimi de büyük bir avantaj” diye konuştu.



Büyükşehir’le işbirliği

Başkan Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle çok fazla noktada işbirlikleri olduğunu, eksik kaldıkları noktada yardım istediklerini belirtti, “Şu an 8 binden fazla haneye beraber gıda kolisi dağıttık. Her gün Çiğli Belediyesi olarak 800 haneye sıcak çorba ulaştırıyoruz” dedi. Çiğli’de bir ziraat odası bulunmadığını belirten Gümrükçü, “Menemen’e bağlı. Muhtarlar ve Menemen Ziraat Odası ile bir araya geleceğiz. Evlerde genç işgücü var ve ekilemeyen arazileri ekmeyi planlıyoruz” dedi.