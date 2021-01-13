10 bin esnaf aynı çatıda

Türkiye’de ilk kez hayata geçen ‘Seyyar Satıcılar Esnaf Meclisi’nin de ilk toplantısını yapan üyeler, kentteki 200 bin sokak satıcısı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, sabit işyerlerinin olmadığı bölgelerde kayıt altına alınıp sosyal güvenceyle çalışmak istedikleri çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Evren Laçin, “Biz sokak satıcıları için sabit dükkanların yer almadığı, dolayısıyla maddi anlamda hiçbir işletmeyi zarara sokmayacak şekilde; belirli bölgeler oluşturulabilir. Belediye tarafından belirlenecek bu noktalarda işgaliye parasından, vergimize kadar tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız” dedi.