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    HaberlerEge Haberleri 10 bin fidanlık barış ormanı oluşturulacak
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    19.09.2020 - 00:01 |

    10 bin fidanlık barış ormanı oluşturulacak

    10 bin fidanlık barış ormanı oluşturulacak

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle ‘Rotary Barış Ormanı’ için 10 bin fidanlık bir protokol imzaladı. Rotary Bölge Ofisi’nde Federasyon Başkanı Ertan Soydan ile Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili arasında imzalanan protokole göre, fidanlar Torbalı Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında yeşerecek. Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı kulüplerin katkılarıyla Ege Orman Vakfı işbirliğinde 24 yıldan bu yana toplam 95 bin fidan dikildi.

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