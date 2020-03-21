10 günde rekor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) verilere göre Türkiye Rusya’ya, 1 Ocak-17 Mart döneminde, 30 milyon 300 bin dolarlık domates sattı. Ardından Türkiye, domates ihracatının bu yoğunlukta devam etmesi için Rusya’dan kota artırımı istedi. Talebi değerlendiren Rusya, 7 Mart’tan itibaren domates kotasını 50 bin ton artırmayı kararlaştırdı. 7 Mart’tan itibaren geçen 10 günlük süreçte ise 8 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleşti.

Alternatif pazar

Toplamda 200 bin ton olan domates kotasını kısa sürede doldurabileceklerini ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye’nin önemli pazarlarından biri olan Rusya geçen yıl 98 bin ton Türk domatesi alarak 86 milyon dolar ödedi. Geçen yıl 7 Mart-17 Mart döneminde yaklaşık 6 milyon dolarlık domates ihracatı yapmıştık. Bu yılın aynı döneminde rakam 8 milyon dolara çıktı. Kotanın tamamen kalkmasını talep ediyoruz. Kota sorunu ilerleyen günlerde de tekrarlanabilir. Bu kapsamda alternatif pazarları devreye almak için girişimlerimiz olacak. Sadece domateste değil, tüm yaş meyve ve sebzede ihracatı artırmayı hedefliyoruz” dedi.