10 günde tamamladı

Elcik, “Vatanımız, milletimiz için ne gibi bir faydamız olur diye kafa yorduk. İnternet üzerinden araştırmalar yaptık. Dünya çapında büyük firmalar üretimlerine ara verdi. Kimi maske üretiyor, kimi solunum cihazı. Biz de dezenfekte tüneli ürettik” dedi. l YUSUF ŞAHBAZ AA