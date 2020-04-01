01.04.2020 - 00:03 |
10 günde tamamladı
İzmir’de 10 yıldır fan üretimi yapan firmanın sahibi İsmail Elcik, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla yaklaşık 10 günde çoklu kullanımlarda tercih edilen dezenfekte tüneli yaptı.
Elcik, “Vatanımız, milletimiz için ne gibi bir faydamız olur diye kafa yorduk. İnternet üzerinden araştırmalar yaptık. Dünya çapında büyük firmalar üretimlerine ara verdi. Kimi maske üretiyor, kimi solunum cihazı. Biz de dezenfekte tüneli ürettik” dedi. l YUSUF ŞAHBAZ AA
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