22.03.2020 - 00:01 |
10 sayfalık el kitapçığı
Aliağa Belediyesi, vatandaşlara içerisinde koronavirüs hakkında bilgi notlarının bulunan 10 sayfalık el kitapçığını ücretsiz olarak dağıttı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.