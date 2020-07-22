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    HaberlerEge Haberleri 10 ton patates 5 ton bamya
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    22.07.2020 - 07:00 |

    10 ton patates 5 ton bamya

    Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ürünü tarladan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtan Aydın ve Gaziemir belediyeleri yüz güldürüyor

    10 ton patates 5 ton bamya

    Hızlı fiyat düşüşünden dolayı mağdur olan Koçarlı’daki bamya üreticisinin imdadına yetişen Aydın Büyükşehir Belediyesi, 5 ton ürün satın aldı. Bamyaların Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Ne zaman gerekirse destek alımı yapacağız. Üreticimizi hiçbir zaman mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu. Geçmiş yıllarda; portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın aldıklarını dile getiren Çerçioğlu, “Çiftçilerin benzer sorunlar yaşamamaları için kooperatifleşmelerini de sağlayacağız” dedi. İşçilerinin ücretlerini bile çıkarmakta zorlandıklarını belirten üreticiler de, desteği için Çerçioğlu’na teşekkür etti.
    Paketleme imecesi
    Gaziemir Belediyesi’nin de hem üreticiye hem de ihtiyaç sahibine destek olmak amacıyla tarım kooperatifinden satın aldığı 10 ton patates, ekonomik zorluk yaşayan ailelere dağıtılmaya başlandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediyenin farklı birimlerinde çalışan ekipler, imece usulü gelen patatesleri 10’ar kilogramlık çuvallara doldurdu.
    Tire Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yapılan anlaşmayla Kızılcahavlu Köyü’ndeki üreticilere satın alma garantisi verdiklerini belirten Arda, “Yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçmek ve çiftçimize destek olmak istedik. Patates ile ilgili ilgili üretici ile halk arasında köprü olacak çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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