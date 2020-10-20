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    HaberlerEge Haberleri 10 ülkeye gidecek
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    20.10.2020 - 00:01 |

    10 ülkeye gidecek

    10 ülkeye gidecek

    Denizli’de, taze olarak pazarlamakta zorlandıkları cennet hurmasına kurutarak katma değer katan üreticiler, bu yöntem sayesinde yurtdışı pazarında kalıcı olmayı hedefliyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Bu yıl 10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 2.5 liradan satılan ürün bu sezon 3-3.5 liradan alıcı bulacak. Üretici, cennet hurmasını kurutup 30 liradan satışa çıkartacak. Ürünümüz gönderdiğimiz ülkelerde çok beğenildi. Bu yıl ihracatı 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. l SEBAHATDİN ZEYREK AA

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