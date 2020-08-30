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    HaberlerEge Haberleri 10 yılda 720 milyon yolcu
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    30.08.2020 - 00:04 |

    10 yılda 720 milyon yolcu

    Büyük Zafer’in yıldönümü olan 30 Ağustos 2010’da ilk yolcusunu taşıyan İZBAN, 10. yılı geride bıraktı. Aliağa’dan Selçuk’a kadar olan 136 kilometrelik hat çevresinde hizmet veren İZBAN, 10 yılda 720 milyona yakın yolcu taşıdı.

    10 yılda 720 milyon yolcu

    Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik hat üzerindeki 31 istasyonla işletmeye başlayan İZBAN, Hilal’in açılmasının ardından güney aksında büyümesini sürdürdü. Torbalı yönündeki 6 istasyonun devreye alınmasıyla istasyon sayısı 38’e, hat uzunluğu ise 110 kilometreye ulaştı. Torbalı’dan sonra önce Sağlık ve Selçuk, son olarak da Belevi hizmete girdi. Böylelikle 41 istasyona ulaşan İZBAN’ın hat uzunluğu da 136 kilometreye yükseldi.

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