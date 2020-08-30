10 yılda 720 milyon yolcu

Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik hat üzerindeki 31 istasyonla işletmeye başlayan İZBAN, Hilal’in açılmasının ardından güney aksında büyümesini sürdürdü. Torbalı yönündeki 6 istasyonun devreye alınmasıyla istasyon sayısı 38’e, hat uzunluğu ise 110 kilometreye ulaştı. Torbalı’dan sonra önce Sağlık ve Selçuk, son olarak da Belevi hizmete girdi. Böylelikle 41 istasyona ulaşan İZBAN’ın hat uzunluğu da 136 kilometreye yükseldi.