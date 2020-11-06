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    HaberlerEge Haberleri 100 aileye yeni hayat
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    06.11.2020 - 07:00 |

    100 aileye yeni hayat

    Depremin ilk günü depremzedeler için stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını açan Avcılar İnşaat, daireleri ailelere teslim etti.

    100 aileye yeni hayat

    Depremin ilk günü depremzedeler için stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını açan Avcılar İnşaat, daireleri ailelere teslim etti. Avcılar İnşaat, satışını yaptığı ancak boş olan daireleri de depremzedelere sunmak için gayrimenkul sahiplerinden toplam 4 milyon lira bedelle kiraladı.
    Çadırlarda kalan depremzedeler, özel araçlarla alınarak Avcılar Tanıtım Ofisi’ne getirildi. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, 100’e yakın aileye; Cadde Bostan, Effect, Prestij projeleri başta olmak üzere, kentin farklı yerlerinde bulunan dairelerin anahtarlarının teslim edildiğini belirtti.

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