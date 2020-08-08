08.08.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası
100. çevre buluşması
Yusuf Çınar - Magazinin Babası
Geçen aylarda WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve İzmir Büyükşehir arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolünün ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın da attığı imzayla cennet tatil bölgesi plastik kirliliğini 2 yıl içinde yüzde 30 azaltmayı taahhüt etmişti. Alavya Hotel, Alaçatı’da 2018 Haziran’ında başlattığı ve bugüne kadar 9 ton çöp toplanan etkinliğini 100. kez gerçekleştirdi. Çevre dostları, örnek davranışlarıyla fark yarattı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.