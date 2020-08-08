100. çevre buluşması

Geçen aylarda WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve İzmir Büyükşehir arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolünün ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın da attığı imzayla cennet tatil bölgesi plastik kirliliğini 2 yıl içinde yüzde 30 azaltmayı taahhüt etmişti. Alavya Hotel, Alaçatı’da 2018 Haziran’ında başlattığı ve bugüne kadar 9 ton çöp toplanan etkinliğini 100. kez gerçekleştirdi. Çevre dostları, örnek davranışlarıyla fark yarattı.