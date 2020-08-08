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    HaberlerEge Haberleri 100. çevre buluşması
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    08.08.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    100. çevre buluşması

    100. çevre buluşması
    Yusuf Çınar - Magazinin Babası

    Geçen aylarda WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve İzmir Büyükşehir arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolünün ardından Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın da attığı imzayla cennet tatil bölgesi plastik kirliliğini 2 yıl içinde yüzde 30 azaltmayı taahhüt etmişti. Alavya Hotel, Alaçatı’da 2018 Haziran’ında başlattığı ve bugüne kadar 9 ton çöp toplanan etkinliğini 100. kez gerçekleştirdi. Çevre dostları, örnek davranışlarıyla fark yarattı.

     

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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