100 hanenin yakacak ihtiyacı belediyeden

Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında yapılan budama sonucu elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış aylarında ısınmalarına olanak sağlıyor. Son üç aylık dönemde 100 hanenin yakacak ihtiyacını karşılanacağını belirten Başkan Çetin Akın, “Hiçbir vatandaşımızın açlık ve soğukla mücadele etmemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.