Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan liste kapsamında 100 öğrenciye daha tablet hediye etti. Eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Çocuklarımız derslerinden geri kalmasın diye beş mahallemizde Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri açtık. Tablet desteklerimizde de etap etap sürecek” dedi.