100 yıllık bayrak vatanına döndü

AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri’nin 1’nci Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye’ye getirildi. Bayrak, Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı.

Türk bayrağını, dedesinin ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı. Türk bayrağını yıllarca aynı özenle saklayan antikacı torun, daha sonra bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat’a verdi. Bekat, bayrağı önce yaşadığı İspanya’ya sonra da Türkiye’ye getirerek sergi açtığı KUAKMER’e teslim etti.

‘Kimseye anlatmamış’

Bayrağın ne amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini belirten Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi’nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, “Dede, yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı’nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring yazıyor. Ancak isim kime ait bilmiyoruz” diye konuştu.