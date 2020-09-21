BİST1.1120.12EURO8.94-0.20USD7.55-0.01ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 100 yıllık bayrak vatanına döndü
    ABONE OL
    21.09.2020 - 00:02 | | EŞBER OKAYER DHA

    100 yıllık bayrak vatanına döndü

    100 yıllık bayrak vatanına döndü

    AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri’nin 1’nci Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye’ye getirildi. Bayrak, Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı.

    Türk bayrağını, dedesinin ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı. Türk bayrağını yıllarca aynı özenle saklayan antikacı torun, daha sonra bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat’a verdi. Bekat, bayrağı önce yaşadığı İspanya’ya sonra da Türkiye’ye getirerek sergi açtığı KUAKMER’e teslim etti.

    ‘Kimseye anlatmamış’

    Bayrağın ne amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini belirten Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi’nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, “Dede, yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı’nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring yazıyor. Ancak isim kime ait bilmiyoruz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Sıradaki Haber