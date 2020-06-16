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    HaberlerEge Haberleri 100 yıllık tohumlar toprakla buluştu
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    16.06.2020 - 07:00 | | AA

    100 yıllık tohumlar toprakla buluştu

    Coğrafi işaretli Kırkağaç kavununun ata yadigarı tohumları Bakırçay Ovası’nda yaklaşık 15 bin dekar alanda toprakla buluştu.

    100 yıllık tohumlar toprakla buluştu

    Coğrafi işaretli Kırkağaç kavununun ata yadigarı tohumları Bakırçay Ovası’nda yaklaşık 15 bin dekar alanda toprakla buluştu. Hibrit tohumu ilçeye sokmadıklarını belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “100 yıl öncekiyle aynı lezzetteki kavunların hasadı ağustos ortasında hasat başlayacak. Yorganlara sarılıp depolaanan kavunlar kış aylarında sofralarla buluşacak” dedi. 

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