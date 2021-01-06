101 kuş türü Marmara Gölü’nde

Doğal bir güzelliğe sahip olan gölün 101 kuş türünde 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, dileyen vatandaşların buraya gelerek keyifli zaman geçirebileceğini söyledi. Öte yandan Başkan Bilgin, Paşaköy Mahallesi’ndeki meydanda düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi, mahallelerin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.