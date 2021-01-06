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    HaberlerEge Haberleri 101 kuş türü Marmara Gölü’nde
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    06.01.2021 - 00:03 |

    101 kuş türü Marmara Gölü’nde

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Marmara Gölü’nde belediyenin tahsis ettiği alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Manisa Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kuş gözlemevinde incelemelerde bulundu.

    101 kuş türü Marmara Gölü’nde

    Doğal bir güzelliğe sahip olan gölün 101 kuş türünde 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yaptığını ifade eden Bilgin, dileyen vatandaşların buraya gelerek keyifli zaman geçirebileceğini söyledi. Öte yandan Başkan Bilgin, Paşaköy Mahallesi’ndeki meydanda düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi, mahallelerin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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