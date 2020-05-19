101. yıl heyecanı balkonlara taşındı

Bornova Belediyesi, sokağa çıkma yasağında kutlanacak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu 23 Nisan’da olduğu gibi özel bir programla yaşatacak. Başkan Mustafa İduğ, saat 17.00-20.00 arasında üzeri açık otobüsle kent turuna çıkıp, 101. yıl coşkusunu balkonlarında yaşayacak olan vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutlayacak. Ayyıldızlı bayraklarla donatılan Mustafa Kemal Caddesi’nde bando geçişi yapılacak. Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00’de tüm Bornovalılar İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyip, çalınan marşlara eşlik edecek.