101’inci yıl ruhu

Koronavirüs nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını evlere taşındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, önce Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, ardından Türk bayraklarıyla donatılmış üzeri açık otobüsle halkı selamladı. Belediye Bandosu’nun milli mücadele ruhunu yansıtan şarkı ve marşları ilçenin dört bir yanında yankılandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları, kurtuluş meşalesinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Başkan Tugay, “101 yılda Cumhuriyet Devrimi’ne ve onun yarattığı değerlere bağlılıktan vazgeçmeyen tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Bağımsızlık meşalemiz hiç sönmeyecek” dedi.

Renkli uçuşlar büyüledi

Çiğli Belediyesi de bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı, bayramı gökyüzünden kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paramotor ekibi tarafından gerçekleştirilen renkli uçuşla kutlandı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü ilke edinerek bu yıl bayramı farklı kutlamak istediklerini söyledi, Türk yıldızlarının yaptıklarını paramotor ekibi paraşütle yaptı. Halkımızın coşkusuyla bizlere ortak olması da ayrıca mutlu etti” diye konuştu.