BİST102.1580.17EURO7.450.03USD6.79-0.01ALTIN381.490.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 101’inci yıl ruhu
    ABONE OL
    21.05.2020 - 00:04 |

    101’inci yıl ruhu

    Salgın nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs kutlamaları evlere taşındı. Sokaklardan ve caddelerden marşlar yükseldi, coşku göklere yükseldi, belediye başkanları heyecana ortak oldu

    101’inci yıl ruhu

    Koronavirüs nedeniyle meydanlarda yapılamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını evlere taşındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, önce Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, ardından Türk bayraklarıyla donatılmış üzeri açık otobüsle halkı selamladı. Belediye Bandosu’nun milli mücadele ruhunu yansıtan şarkı ve marşları ilçenin dört bir yanında yankılandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları, kurtuluş meşalesinin yakıldığı günün 101. yıl dönümünde, bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Başkan Tugay, “101 yılda Cumhuriyet Devrimi’ne ve onun yarattığı değerlere bağlılıktan vazgeçmeyen tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Bağımsızlık meşalemiz hiç sönmeyecek” dedi.

    Renkli uçuşlar büyüledi

    Çiğli Belediyesi de bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı, bayramı gökyüzünden kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paramotor ekibi tarafından gerçekleştirilen renkli uçuşla kutlandı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü ilke edinerek bu yıl bayramı farklı kutlamak istediklerini söyledi, Türk yıldızlarının yaptıklarını paramotor ekibi paraşütle yaptı. Halkımızın coşkusuyla bizlere ortak olması da ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

     

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    987. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama sayfası! - 20 Mayıs Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 5+1 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    1324. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı! - 20 Mayıs Sayısal Loto CANLI çekiliş sonuçları yayımlandı - 6 bilen çıktı mı, büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber