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    HaberlerEge Haberleri 103 doktordan önerileri yazdı
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    25.07.2020 - 00:01 |

    103 doktordan önerileri yazdı

    103 doktordan önerileri yazdı

    Hürriyet Gazetesi Sağlık Yazarı Bülent Katarcı, 40 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği birikimleri ‘Mutlu Yaşamın Sırları-Hastalıksız Sağlıklı Yaşam Önerileri’ adlı kitabında topladı. Farklı alanlardan 103 uzman doktorun düşünce ve önerilerini bir araya getiren Katarcı, kitabın şifa arayan kişilere yol gösterdiğini söyledi. 3 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından ikinci kitabını Cinius Yayınevi’nden çıkardığını belirten Bülent Katarcı, “Kitapta hastalıksız ve sağlıklı bir yaşam için ipuçlarını bulacaksınız. 103 uzman doktorla yaptığım çalışmaların sonucunda merak edilen konularla ilgili bir kaynak kitabı hazırladım. Toplum sağlığına katkı sunmayı amaçladım” dedi.

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