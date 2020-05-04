10’uncu yaş gününü jandarmayla kutladı

Ellerinde pastayla ekipleri karşısında gören Aslı Zeynep, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak çalışan annesinin sürpriz yaptığını öğrenince çok sevindi. Jandarmayla mumları üfleyen Aslı Zeynep, ekiplere teşekkür etti. l AA