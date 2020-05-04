04.05.2020 - 00:00 |
10’uncu yaş gününü jandarmayla kutladı
Balıkesir’in Havran ilçesinin kırsal Köylüce Mahallesi’nde, dedesi Halil Pala’nın yanında yaşayan 10 yaşındaki Aslı Zeynep Pala’ya jandarma doğum günü sürprizi yaptı.
Ellerinde pastayla ekipleri karşısında gören Aslı Zeynep, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde memur olarak çalışan annesinin sürpriz yaptığını öğrenince çok sevindi. Jandarmayla mumları üfleyen Aslı Zeynep, ekiplere teşekkür etti. l AA
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.