10’uncu yıl gururu

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, fabrikanın, savunma ve havacılık sanayisindeki dikey büyüme hedeflerinin çok önemli bir halka olduğunu belirti. Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay da, “Son 10 yıllık süreçte Amerikalı ortağımız Pratt & Whitney ile birlikte ürettiğimiz hassas parçalar son teknolojiye dayalı yeni çözümler içeriyor” dedi.