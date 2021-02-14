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    HaberlerEge Haberleri 10’uncu yıl gururu
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    14.02.2021 - 00:04 |

    10’uncu yıl gururu

    izmir’den dünyaya açılan, savunma ve havacılık sektöründe pek çok başarıya imza atan Kale Pratt & Whitney 10’uncu yılını kutluyor.

    10’uncu yıl gururu

    Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, fabrikanın, savunma ve havacılık sanayisindeki dikey büyüme hedeflerinin çok önemli bir halka olduğunu belirti. Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay da, “Son 10 yıllık süreçte Amerikalı ortağımız Pratt & Whitney ile birlikte ürettiğimiz hassas parçalar son teknolojiye dayalı yeni çözümler içeriyor” dedi.

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