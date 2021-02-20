11 Nisan’da koşulacak

Maratonİzmir’in 2021 teması, Birleşmiş Milletler’in liderlik ettiği, “Sürdürülebilirlik” olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ve Atletizm İl Temsilcisi Hikmet Öncel katıldı. İzmir’in marka değeri için Maratonİzmir’in büyük önem taşıdığını vurgulayan Tugay, “Geçen yıl çok önemli bir adım attık ve Maratonİzmir’i, Ormanİzmir ile birleştirerek yaşadığımız büyük yangın sonrası ağaç dikme kampanyası düzenledik. Şimdi ise Birleşmiş Milletler’in uluslararası kalkınma hedefleri ile koşacağız” dedi. Maratonİzmir’e bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu kontenjanı ayrıldı. Kayıtlar 15 Şubat’ta açılırken şimdiye kadar 42 kilometrelik yarışa 74, 10 kilometrelik yarışa da 217 koşucunun kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıtlar, www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor.