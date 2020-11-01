111 yılda sekiz büyük deprem

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.

19 Ocak 1909’da 6 büyüklüğündeki Foça depremini yaşayan kentte, bu afette 700 ev yıkıldı, ayrıca bin ev hasar gördü. Bölgede 31 Mart 1928’de yaşanan 6.5 büyüklüğündeki Torbalı depremi de yaklaşık 2 bin evin yıkılmasına yol açtı. 22 Eylül 1939’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki Dikili Depremi’nde ise bin ev yıkıldı. 23 Temmuz 1949’daki 6.6 büyüklüğündeki Karaburun Depremi’ni yaşayan bölgede 2 bin 200 ev hasar gördü. Evlerin bazıları yıkılırken, bazılarının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Merkezi Ege Denizi olan 6.8 büyüklüğündeki Söke-Balat Depremi’nin yaşandığı 16 Temmuz 1955’te ise 300 ev enkaza dönüştü. 6 Kasım 1992’de Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede 60 kadar yapıda hasar oluştu. 12 Haziran 2017’de ise yine Karaburun merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.