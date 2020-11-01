111 yılda sekiz büyük deprem

Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.
19 Ocak 1909’da 6 büyüklüğündeki Foça depremini yaşayan kentte, bu afette 700 ev yıkıldı, ayrıca bin ev hasar gördü. Bölgede 31 Mart 1928’de yaşanan 6.5 büyüklüğündeki Torbalı depremi de yaklaşık 2 bin evin yıkılmasına yol açtı. 22 Eylül 1939’da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki Dikili Depremi’nde ise bin ev yıkıldı. 23 Temmuz 1949’daki 6.6 büyüklüğündeki Karaburun Depremi’ni yaşayan bölgede 2 bin 200 ev hasar gördü. Evlerin bazıları yıkılırken, bazılarının ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Merkezi Ege Denizi olan 6.8 büyüklüğündeki Söke-Balat Depremi’nin yaşandığı 16 Temmuz 1955’te ise 300 ev enkaza dönüştü. 6 Kasım 1992’de Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı bölgede 60 kadar yapıda hasar oluştu. 12 Haziran 2017’de ise yine Karaburun merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir ve civarında, son 111 yılda 6 ve üzeri büyüklükte 8 deprem yaşandı.