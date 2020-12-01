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    HaberlerEge Haberleri 112 aileye sıcak yuva
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    01.12.2020 - 00:05 |

    112 aileye sıcak yuva

    112 aileye sıcak yuva

    İzmir Büyükşehir’in Uzundere’de, depremzedeler için bir yıllığına tahsis ettiği 224 konuttan 112’sinde yaşam başladı. Dairelerin elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de belediye tarafından ödenecek. Bölgeye operatörler tarafından kurulan iki baz istasyonu sayesinde depremzedeler interneti ücretsiz olarak kullanabilecek. Ayrıca büyükşehir, Uzundere Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde atölyeler de düzenleyecek, EBA ve branş öğretmenlerinden ders desteği başta olmak üzere pek çok başlık altında eğitici faaliyetler yürütülecek. Yardımlar kapsamında 5 yıldızlı eski Hilton Oteli binasında ise toplam 83 kişi kalıyor.

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