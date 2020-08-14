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    HaberlerEge Haberleri 115 yıllık tarih anı evi olacak
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    14.08.2020 - 00:00 |

    115 yıllık tarih anı evi olacak

    Edremit’te, Osmanlı Liyakat Nişanı’na sahip olan Şair Naci Kasım Efendi’nin, 1905 yılında Kuvayı Milliye kahramanı oğlu Ruhi Naci Sağdıç için yaptırdığı tarihi ev, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın girişimleriyle vârisleri tarafından Edremit Belediyesi’ne bağışladı.

    115 yıllık tarih anı evi olacak

    Evin bağışı için Başkan Arslan, Ozan Sağdıç ve Sibel Güreli arasında protokol imzalandı. Ev, restorasyonu yapıldıktan sonra Sağdıçlar Anı Evi olarak hizmet verecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.
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