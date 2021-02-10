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    HaberlerEge Haberleri 119 kırsal mahallede talep tespit çalışması
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    10.02.2021 - 00:01 |

    119 kırsal mahallede talep tespit çalışması

    Bergama Belediyesi, 119 kırsal mahallede sorunları dinleyip, acil çözümlerin yerine getirilebilmesi için çalışma başlattı.

    119 kırsal mahallede talep tespit çalışması

    Zabıta ekipleri, kırsal mahalleleri tek tek gezdi, başta muhtarlar olmak üzere vatandaşın isteklerini tek tek not aldı. Önerilerin bir plan dahilinde yerine getirileceğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Zabıta ekiplerimiz gittikleri her mahallede, meydanlarda bulunan yıpranmış bayrakları yenisiyle değiştiriyor. Talep ve önerileri alıyor” dedi.

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