119 kırsal mahallede talep tespit çalışması

Zabıta ekipleri, kırsal mahalleleri tek tek gezdi, başta muhtarlar olmak üzere vatandaşın isteklerini tek tek not aldı. Önerilerin bir plan dahilinde yerine getirileceğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Zabıta ekiplerimiz gittikleri her mahallede, meydanlarda bulunan yıpranmış bayrakları yenisiyle değiştiriyor. Talep ve önerileri alıyor” dedi.