12 ay turizm için acil planlama şart

Bodrium Otel&SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Kovid-19 salgının tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünü de etkilediğini belirtti. Pandemi nedeniyle sezonun uzadığını ve insanların kenti terk etmediğini kaydeden Girgin, sezonun yıl boyu sürmesi için topyekûn bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. “Bodrum’un yıllardır yapmayı planlayıp yapamadığını, pandemi süreciyle başardı” diyen Girgin, rakip yurtdışı destinasyonlarının kapılarını kapatması nedeniyle ilçenin bu sezon farklı bir kitleye hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Sezon uzadı

Kış aylarının gelmesine rağmen kentin bu sezon ilgi görmeye devam ettiğini vurgulayan Girgin, “Turizm sezonu uzadı, özellikle yat turizmi ve jet sete yönelik hizmetler Bodrum’da bir adım öne çıktı. Yurtdışında bu tarz niş hizmetleri veren ülkelerin kapılarını kapatması nedeniyle Bodrum daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle marina yat turizmi, sahiller ve restoranlar bu durumdan olumlu olarak etkilendi” dedi.

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Girgin, Bodrum’un bir dünya markası olmasının yanı sıra, daha fazla sürdürülebilirlik için bu yaşananlardan önemli dersler alınması gerektiğine dikkat çekti, “Burada sürdürülebilir turizm modellerinin devreye alınarak yalnızca deniz, kum, güneş üçgeni değil Bodrum’da yıl boyunca yapılabilecek farklı etkinliklerle turizm çeşitlerinin de öne çıkartılması gerekiyor. Yurtdışında bir marka olarak Bodrum’u parlatacak pazarlama yapılması önem taşıyor. Bodrum’un tanıtımı için gelişen teknolojiyle birlikte genel bir revizyon stratejik plan hazırlanması ve yeni bir yol haritası çizilmesi arzumuz. Tüm ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte topyekün bir planlama yapılması lazım. İnsanlara dijital ortamdan da ulaşarak doğru hedef kitlenin belirlenmesi ve doğru fiyat politikasının uygulanması önemli olacaktır. Yerel ve doğal ürünlerimize sahip çıkarak turizmde ürün çeşitliliğinin sağlanması kentimiz için kıymetli. Burada tarih, doğa, ekoloji, gastronomi, mavi tur, festival ve kültür turizmleri öne çıkarılabilir. Doğal yapımız, temiz havamızla doğa turizmi de yılın 12 ayı yapılabilir” diye konuştu.

Konum avantajı

Genel Müdür Yiğit Girgin, Altaş Otelcilik bünyesinde 2006 yılından beri hizmet veren Bodrium Otel&SPA’nın yılın 12 ayı boyunca verdiği butik şehir oteli konseptiyle her yıl 50’yi aşkın ülkeden konuğu ağırladığını ifade etti. Otelin, Antik Halikarnassos’un girişi kabul edilen Antik Myndos Kapısı’nın yanında yer aldığını belirtti, otelin misafir memnuniyet odaklı bir yaklaşımla hizmet verdiğinin altını çizdi, “Marinaya 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyoruz. Bahçe ve havuz manzaralı odalarımızla yerli ve yabancı 50’yi aşkın ülkeden konuklarımızı ağırlıyoruz. Hamam, buhar odası, sauna, güzellik, fitness ve dinlenme alanları ile sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Ayrıca İtalyan restoranı Tyro Italiano Pizzeria Ristorante’de otelimizde yer alıyor” dedi.

Güvenli turizm

Uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini dile getiren Girgin, pandemi sürecinde aldıkları önlemler hakkında da bilgi verdi, şunları vurguladı: “Kapılarımızı hiç kapatmadık. Burada kalmak durumunda olan misafirlerimizi de yolda bırakmamak adına bu kararı aldık. Bu süreçte ilgili bakanlıkların uyguladığı regülasyon modellerini de uygulayarak Güvenli Turizm Sertifikasını alan, Ege Bölgesi’nin ilk butik oteli olduk. Çok hızlı aksiyon alarak hizmet politikamızı aksatmadan servisimize devam ettik ve alınan tüm önlemlere uymaya özen gösterdik.”