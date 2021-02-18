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    HaberlerEge Haberleri 12 bin öğrenci arasından seçildiler
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    18.02.2021 - 00:04 |

    12 bin öğrenci arasından seçildiler

    TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan C Stajyer Araştırma Burs Programı’ndan (STAR), üç Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden üç, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden de bir öğrenci destek almaya hak kazandı.

    12 bin öğrenci arasından seçildiler

    Binlerce başvuran arasından seçilen Yaşar Üniversitesi öğrencileri yine Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve çeşitli firmalar tarafından yürütülen uydu sistemleri, akıllı depolama sistemleri gibi TÜBİTAK projelerine bursiyer olarak destek verecek.

    Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, öğrencilerin ilgi duydukları bilim ve teknoloji alanlarında araştırma tecrübesi edinmelerini sağlayacak programa başvuru yapan ve 12 bin öğrenci arasından seçilen; Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden Eda Nur Öner, Berk Kaya, Uğur Bakay ve Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Aleyna Kasım’ı tebrik etti.

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